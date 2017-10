Exécution place du Marché: un suspect placé sous mandat d'arrêt

Dimanche matin, Salvatore Catalano (66 ans) a été abattu à l’intérieur du café « Le Huit », un bar situé place du Marché, dans l’hyper-centre liégeois. Après un itinéraire dans les rues de Liège, à bord d’une Mercedes, il s’est dirigé à pied vers la place du Marché. Là, il a sorti un fusil et a fait route vers l’établissement « Le Huit ». L’homme a repéré sa victime, Salvatore Catalano, et lui a tiré deux fois dans le dos. Le sexagénaire s’est effondré, le tueur s’est approché et lui a tiré une balle dans la tête, à bout portant. Un travail qui avait toutes les apparences d’un règlement de compte orchestré par un professionnel.

> Le suspect interpellé nie les faits.

> La juge estime néanmoins avoir assez d’éléments pour le placer sous mandat d’arrêt.

