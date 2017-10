Liège: l'un des derniers dessins de Hergé a été vendu aux enchères chez Lhomme

La salle de vente Lhomme, rue des Carmes, à Liège, a attiré la grande foule samedi après-midi. De nombreux curieux étaient venus admirer l’un des derniers dessins de Hergé mis en vente à 50.000 euros. Il a finalement été adjugé pour une somme bien plus rondelette.

Ce samedi après-midi, la salle de vente Lhomme, rue des Carmes, était bondée (photo). Une trentaine de personnes faisaient même la queue dans la rue avant de pouvoir y avoir accès. Il faut dire que des centaines de lots étaient proposés, dont certains prestigieux comme une eau-forte de James Ensor.

Mais, outre les acheteurs potentiels, de nombreux curieux étaient présents pour voir à quel prix allait partir le lot le plus original et le plus médiatique, un dessin d’Hergé tout à fait étonnant. Il s’agissait, en effet, d’un dessin original en deux parties, réalisé à l’encre avec des rehauts de couleur sur papier contrecollé sur carton, d’une longueur de 85 centimètres sur 3,5 pour l’un, de 95 centimètres sur 3,5 pour l’autre.

> Le dessin est finalement parti pour plus du double de la somme de départ.

> Découvrez notre vidéo de la vente aux enchères et l’histoire de ce dessin.