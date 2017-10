Pro League : victorieux de Mouscron, le Standard poursuit sur sa bonne lancée (1-3)

Et si le Standard avait enfin trouvé la bonne carburation ? C’est sans doute encore trop tôt pour le dire. Mais, cette victoire à Mouscron (1-3) permet aux Liégeois de se donner un peu d’air. Enlisé depuis le début de saison dans les profondeurs du classement, le Standard semble enfin remonter la pente.

Le début de partie était très intéressant avec de nombreuses opportunités des deux côtés, dont une très dangereuse à distance d’Orlando Sà. Bolingoli, le buteur mouscronnois, lui offrait la réplique avec une tentative de la tête infructueuse. Alors que les locaux multipliaient les occasions de but, le Standard faisait le gros dos pour ne pas se voir à nouveau mené au score. Un peu contre le cours du jeu, les Rouches prenaient même les commandes. Sur un corner de Mpoku, Laifis plaçait une tête qui trompait la vigileance de Logan Bailly, mais le but était attribué à Locigno qui effleurait le cuir avant de finir sa course dans les cages. Malgré encore une tentative liégeoise, le premeir acte se refermait sur le score de 0-1.

Au retour des vestiaires, le deuxième but de la rencontre tombait à nouveau sur corner. Awoniyi profitait d’une phase très confuse face aux cages pour égaliser et inscrire son quatrième but de le saison. La suite était très équilibrée. Le deux équipes sortaient tout à tour pour tenter de passer devant au marquoir, mais manquaient de justesse dans la dernière passe et à la finition. Jusqu’à la 75 e minute... Orlando Sà plantait une tête victorieuse après un superbe service de Marin. Dans les arrêts de jeu, Edmilson fixait le score à 1-3 sur penalty. C’est la deuxième victoire de suite pour les joueurs de Sa Pinto. Une première dans cet exercice 2017-2018.

Avec ce résultat, le Standard remonte à la huitième position du classement avec 15 points au compteur. Les Rouches reviennent à trois longueurs des Hurlus qui sont toujours troisièmes, ex-aequo avec Anderlecht et l’Antwerp. Mais, les Hennuyers risque de sortir ce week-end du top 6.