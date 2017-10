Le fonds de pension Ogeo, lié à ce qui s’appelait alors Tecteo, a fait l’objet d’une longue instruction judiciaire et le dossier a été, voici plusieurs mois, communiqué au parquet général de Liège.

Le parquet général de Liège vient de dresser son réquisitoire et va demander, ont appris Sudpresse et Le Soir, à la chambre du conseil de renvoyer plusieurs cadres du fonds de pension, dont Stéphane Moreau (qui en était jusque récemment le directeur général), devant le tribunal correctionnel.

A la base on retrouve l’instruction judiciaire qui porte sur le dossier Tecteo. Une instruction qui est désormais cloturée et donc les conclusions ont été transmises au parquet général. Elle s’était, entre autre, intéressée au fonds de pension Ogeo Fund. Les enquêteurs se sont interrogés sur la pertinence de certains crédits à court terme contractés par le fonds de pension, le 5 e le plus important de Belgique.

Autre élément en ligne de mire des limiers liégeois : certains crédits à court terme contractés par Ogeo auprès de son banquier UBS donc, mais également un voyage à Abu Dhabi que Marc Beyens et Stéphane Moreau auraient tenté, en 2011, de travestir en mission professionnelle afin que leurs billets d’avion soient pris en charge par ledit fonds de pension.