Le magnifique hommage de Pierre-Arthur, le petit-ami de Louise, lors de ses funérailles: «J'ai vécu 4 merveilleuses années à tes côtés, remplies de rires et de complicité»

À l’entame de la cérémonie, très religieuse, ce sont les amis de Louise qui prendront la parole. Pierre-Arthur, son amoureux, a commencé : « Mon petit koala, mon petit singe, mon petit cactus, tous ces surnoms te collaient si bien à la peau. Je me souviens de la première fois où je t’ai vue. J’ai tout de suite remarqué tes beaux yeux. Le 9 décembre 2013, je t’embrassais pour la première fois. J’ai vécu quatre merveilleuses années à tes côtés, remplies de rires et de complicité. » Le jeune homme a également abordé leurs nombreux voyages, comme Rome ou Rotterdam, avec « sa petite canaille qui ne savait pas rester en place », mais aussi l’abnégation et la persévérance qui caractérisaient sa petite-amie : « Lorsque tu te fixais un objectif, tu te donnais corps et âme pour l’accomplir ».

Une fois la cérémonie terminée, la famille de Louise s’est retirée dans la plus stricte intimité familiale pour procéder à la crémation. « Loulou » repose désormais dans « sa » ville. Mais à Liège, personne ne l’oubliera.

