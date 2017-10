Mehmet Bejis est accusé du meurtre d'Ilyas Ceyhan! Via Facebook, il a fait croire que la victime était en Espagne

Le procès de Mehmet Bejis , un Liégeois de 26 ans accusé du meurtre d’un restaurateur de la Médiacité, a été entamé ce mercredi. Le prévenu dit avoir tiré la première fois pour se défendre et prétend que l’arme provenait de la victime.

La chambre criminelle du tribunal correctionnel de Liège a procédé, ce mercredi, à l’audition de Mehmet Begis, un Liégeois de 26 ans poursuivi pour le meurtre d'Ilyas Ceyhan, un père de famille de 36 ans. Ce dernier était le propriétaire du restaurant Pizza Patza, à la Médiacité.

Son établissement tournait bien et on ne lui connaissait pas d’ennemis. Mais à l'issue de sa journée de travail, le 28 avril 2016, il avait pris le volant de sa BMW série 5 vers 20h40 puis n'avait plus donné signe de vie.

> Via un post placé sur son profil Facebook, on avait d’abord cru qu’il se trouvait en Espagne…

> Mais ce n’était qu’un leurre, imaginé par le prévenu.