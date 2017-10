G.B.

Le journaliste expert en terrorisme de VTM, Faroek Özgünes, est parvenu à s’introduire sans problème au banc d’épreuves des armes à feu de Liège. Un lieu où l’on peut notamment trouver des kalachnikovs et d’autres armes de guerre. « A aucun moment, on nous a demandé qui nous étions et ce que nous venions faire. Et nous n’étions pas enregistrés ! »