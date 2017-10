Nethys: voici la composition du nouveau Conseil d'admistration

G.G.

Le conseil d’administration de Finanpart, cet étage intermédiaire entre l’intercommunale Publifin et sa société industrielle Nethys, est toujours en cours, avant d’embrayer avec une assemblée générale de Nethys. Mais d’après nos informations, un consensus se dessine autour des noms qui seront soumis à l’AG pour former le nouveau CA. Il y aura neuf membres plus une place laissée vacante, soit celle qui devait revenir initialement à une personne proposée par Ecolo.