Situation tendue chez Publifin entre la CGSP-Administration et la direction. Les travailleurs attendent toujours une réponse officielle sur leur cahier de revendications, sur le Fond de Pension OGEO et sur l’avenir de l’intercommunale.

Le syndicat rappelle aussi que tous les membres du comité de direction de Nethys dépassent le minimum imposé par la Région Wallonne (245.000 € bruts par an). Et si le CEO de Nethys, Stéphane Moreau, ne gagne plus un million d’euros bruts par an comme c’était le cas jusqu’en juin dernier, le syndicat souligne tout de même le montant de son nouveau salaire…