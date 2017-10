107 restos où emporter ses restes sans le moindre stress!

À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, le ministre wallon de l’Environnement et de la Transition écologique, Carlo Di Antonio, a dévoilé la liste des 107 premiers restos où l’on peut emporter ses restes sans complexe .

Ces établissements disposent désormais des boîtes « Rest-O-Pack » de la Région wallonne.

Brasseries, bistrots, friteries, traiteurs, salles de réception et restaurants gastronomiques, tous les secteurs de l’Horeca ont répondu à l’appel. C’est en province de Luxembourg où l’on compte le plus d’établissements (30), suivie par le Hainaut (28) et Namur (21). Liège (15) devance le Brabant wallon (13).

Découvrez la liste des établissements participants dans votre région !

+ Quels avantages pour votre portefeuille ?