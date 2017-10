Notre grand baromètre un an avant les élections à Fléron: vers un duel Lespagnard-Cappa, les habitants donnent leur avis sur la commune (vidéo)

En octobre 2018, Roger Lespagnard aura 72 ans, mais il n’a pas l’intention de raccrocher : il emmènera la liste IC (Intérêts Communaux), formée d’élus du cdH et du MR. Face à lui, il trouvera le chef de l’opposition, Marc Cappa, le leader fléronnais du PS.

Ph. Luc et DR

« On ne change pas une équipe qui gagne » : pour Sylvia De Jonghe, la présidente du cdH de Fléron, c’est clair : le groupe IC (Intérêts communaux), composé d’élus du MR et du cdH, va repartir sous cette forme aux communales d’octobre 2018. Sylvia De Jonghe : « Nous nous sommes déjà rencontrés à plusieurs reprises avec le MR, et nous sommes d’accord là-dessus. »

Autre point déjà acquis : c’est Roger Lespagnard qui sera à nouveau tête de liste pour les IC l’an prochain. Il sera alors à quelques jours de son 72 ème anniversaire, mais cela ne le freine pas du tout.

