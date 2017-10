Notre grand baromètre un an avant les élections à Aywaille: les ténors politiques partis, la relève monte au front... Ce que pensent les Aqualiens de leur commune (vidéo)

Geoffrey Wolff

A Aywaille, le scrutin 2018 sera radicalement différent de celui de 2012. Philippe Dodrimont a cédé la tête de liste Ensemble à Thierry Carpentier et n’est donc plus candidat bourgmestre. Vanessa Matz, pour le cdH, a déclaré forfait pour raison de santé. Et René Henry, leader historique du PS, a cédé le flambeau à Frédéric Sevrin qui emmènera une liste rebaptisée « Progrès ».