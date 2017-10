Mustapha Sungu, 62 ans, prépensionné, s’est présenté au tribunal comme « homme sandwich ». Il portait en effet une chemise sur laquelle il avait écrit en lettres majuscules « Justice à 2 pese, à 2 vitesses » sur son ventre et « Devoir politicien l’écoute Belziek injustice impunie » sur son dos.

Car Mustapha Sungu n’en démord pas. « J’ai subi trois agressions auparavant et les auteurs n’ont pas été suffisamment sanctionnés », estime-t-il.

C’est la raison pour laquelle le 1er mai 2017, il était muni d’un spray et d’un couteau de cuisine pour frapper volontairement à la fesse Raoul Hedebouw qui n’avait pas répondu à sa lettre qu’il lui avait remise un an auparavant au même endroit. Une lettre dont la défense ne trouve aucune trace. Il est en aveux et ne regrette pas son geste.

Le parquet a requis une peine de 30 mois de prison avec un sursis probatoire lié à une obligation de suivi psychologique.

