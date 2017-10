Romelu Lukaku: "On a toujours quelque chose à me reprocher"

Romelu Lukaku est rarement épargné par les critiques. Après le match entre Liverpool et Manchester United, il a évoqué cette situation pour le moins particulière. Avec franchise...

Le grand classique du championnat d’Angleterre de football entre les clubs historiques de Liverpool et Manchester United s’est soldé sur un nul blanc (0-0). Ce premier match de la 8e journée de Premier League a vu Liverpool dominer la possession du ballon mais un grand De Gea, dans la cage des Red Devils, a privé les Reds de victoire en première période face à Joel Matip.

Son vis-à-vis à Liverpool, le Diable rouge Simon Mignolet, a aussi montré son talent face son compère en équipe nationale Romelu Lukaku privé d’un 8e but en autant de rencontres de championnat. En parlant de l’attaquant belge, il estime que les médias sont trop exigeants avec lui.

Voici ce qu’il a déclaré après cette affiche : « Avec moi, c’est toujours Rom ceci, Rom cela. On fera toujours référence à mon prix. Mais je suis relax. Les gens auront toujours quelque chose à me reprocher. On exagère toujours lorsque je loupe une occasion. Face à Liverpool, j’ai reçu peu de ballons, mais j’essaie toujours de faire de mon mieux ».