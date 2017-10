L'arbitre d'Anderlecht – PSG: un bon souvenir pour les Belges

Le Tchèque Pavel Kralovec, 40 ans, a été désigné lundi par l’Union des associations européennes de football (UEFA) pour arbitrer la rencontre entre le Sporting d’Anderlecht et le Paris Saint-Germain, mercredi lors de la 3e journée de Ligue des Champions.

En 2014, Kralovec avait arbitré la rencontre qualificative pour l’Euro 2016 entre la Belgique et le Pays de Galles au stade Roi Baudouin. Deux ans plus tôt, il était également sur le terrain lors de la victoire 0-3 de la Belgique en Serbie, comptant pour les qualifications du Mondial 2014.

Le RSCA, toujours à la recherche de son premier point et de son premier but sur la scène européenne cette saison, accueillera mercredi le Paris Saint-Germain de Thomas Meunier. L’équipe d’Unai Emery a déjà battu le Celtic (0-5) et le Bayern Munich (3-0) et n’a pas encore connu la moindre défaite cette saison toutes compétitions confondues.