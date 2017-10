David Goffin reste 10e au classement ATP

David Goffin a conservé sa 10e place au classement mondial des joueurs de tennis pour la deuxième semaine consécutive, malgré son élimination dès le 1er tour lors du Masters 1000 de Shanghaï. Roger Federer, grâce aux 1000 points de sa victoire en Chine, a repris 410 points à Rafael Nadal, finaliste. Le Suisse, toujours 2e, pointe encore à 1960 points de l’Espagnol.

Plusieurs changements sont intervenus dans le Top 10. Marin Cilic, demi-finaliste à Shanghai est le nouveau N.4 mondial son meilleur classement à ce jour. Le Croate gagne une place qu’il échange avec l’Allemand Alexandre Zverev (5e). Echange aussi des 6e et 7e places entre Dominic Thiem et Novak Djokovic. Autre valeur montante du circuit le Bulgare Grigor Dimitrov retrouve le 8e rang perdu la semaine dernière. Il dépasse le Suisse Stan Wawrinka (9e), qui à l’instar de Djokovic, ne joue plus cette saison en raison d’une blessure.