Circulation perturbée dans les deux sens sur l'autoroute E42 Tournai-Mons après un accident!

Un accident impliquant un camion et deux voitures s’est produit lundi vers 09h30 le long de l’autoroute E42 Mons-Tournai à hauteur de Roucourt (Péruwelz). Venant de Tournai et de Péruwelz, trois ambulances et deux véhicules de balisage ont été envoyés sur les lieux. On déplore trois blessés légers qui ont été pris en charge par les services de secours.

Dans un premier temps, un des véhicules obstruant la circulation, une des bandes en direction de Tournai a été fermée à la circulation. En début d’après-midi, la bande de gauche en direction de Mons cette fois-ci a été bloquée afin qu’un engin de levage puisse se stationner et relever le véhicule qui est accidenté en contre-sens, de l’autre côté de la berme centrale. L’opération est en cours.

Contactée par Belga, la police spéciale des autoroutes (PSA) de Péruwelz a indiqué ignorer pour l’instant à quelle heure la situation sera normalisée. Des ralentissements sont toujours à craindre dans les deux sens de circulation.