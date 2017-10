37 mois de prison requis pour un vol... dans une friterie

« Dans les faits, ceux-ci ne sont pas d’une gravité exceptionnelle, mais ce qui pose problème c’est votre important casier judiciaire et le fait que vous soyez en état de récidive légale », a déclaré le président.

En aveux, le prévenu ne nie pas les faits. Ce soir-là, a expliqué son avocate, il était en congé pénitentiaire et était allé rendre visite à sa mère. Une dispute avait éclaté et l’alcool aidant, il s’était rendu à la friterie pour y commettre le vol, sans pour autant en avoir le souvenir.

Ce sont les empreintes retrouvées sur les lieux qui ont permis d’identifier le voleur. L’homme est état de triple récidive pour vol qualifié, incendie, coups et blessures, entre 2012 et 2014.

« Mais vous avez également d’autres condamnations antérieures (…), il faut que cela cesse », a fait savoir le substitut Me Jadin en requérant une peine de 37 mois de prison. L’avocate du prévenu a quant à elle sollicité une peine « plus légère », car s’étant marié en début d’année, « il peut compter sur le soutien de cette personne pour se reconstruire et avancer », a expliqué la défense.

Constitué partie civile, le propriétaire de la friterie réclame 500 euros à titre provisionnel.

Le jugement sera prononcé le 13 novembre.