Henry Generet, le meurtrier de Lætitia a avoué et est sous mandat d'arrêt

Henry Generet, l’ex-compagnon de Lætitia Depouille, retrouvée morte ce jeudi à Dison est sous mandat d’arrêt. Il s’est rendu samedi à la police et a rapidement formulé des aveux.

On continue d’avancer dans l’enquête sur le meurtre de Lætitia Depouille, la jeune disonaise retrouvée morte suite à des coups de couteau, jeudi, dans son appartement. En effet, ce lundi matin, Gille de Villers Grandchamps, procureur de division Verviers, nous a confirmé que Henry Generet, le Verviétois, suspecté du meurtre, était en aveu.

« Il s’est rendu à la police ce samedi et a été entendu dans la foulée. Il est en aveu et a été placé sous mandat d’arrêt du chef d’assassinat », indique-t-il. Il comparaîtra mardi devant la chambre du conseil de Verviers qui devra confirmer ou non le mandat d’arrêt.

Actuellement, nous n’en savons pas plus sur le déroulement exact des faits ni sur le mobile du meurtre.

Pour rappel, Henry Generet a rapidement été suspecté du meurtre de Lætitia, son ex petite amie. Jeudi, alors que la police le cherchait suite aux faits, il était introuvable. Il devait pourtant être de retour le vendredi soir en prison puisqu’il était en congé pénitentiaire.

Le Verviétois est bien connu de la justice puisque, depuis 2004, il a été condamné à trois reprises, pour près de 200 vols avec violence au total.

