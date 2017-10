Trois individus en fuite après un braquage dans une agence de paris à Tamines!

Vers 22h50, trois personnes, gantées, cagoulées et équipées d’armes de poing sont entrées dans l’agence et ont menacé l’employé ainsi qu’un client. Ce dernier a finalement réussi à s’enfuir et l’employé s’est quant à lui enfermé dans l’arrière-boutique.

Les trois voleurs sont repartis avec le contenu de la caisse, pour un montant d’environ 350 euros. Une enquête a été ouverte et des devoirs sont en cours afin de déterminer leurs identités.