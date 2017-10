Thomas Meunier au sujet du Mondial 2018: «Une des dernières chances de l'équipe nationale de pouvoir faire un très bon tournoi»

En inscrivant un doublé samedi soir face à Dijon, Thomas Meunier a permis au PSG de prendre les trois points. Une performance qui lui a valu d’être l’invité du Canal Football Club, l’émission de Canal+ présentée par Hervé Mathoux.

Interrogé au sujet des Diables rouges, l’ancien Brugeois est revenu, sans langue de bois, sur l’élimination face au Pays de Galles en quart de finale de l’Euro 2016. « Le chemin était tout tracé pour nous. Sur le papier, on était la meilleure équipe et on devait aller dans le dernier carré. Finalement, ça ne s’est pas fait, on a complètement mer**. »

Meunier a ensuite parlé du Mondial 2018 en Russie. Selon lui, c’est un peu la compétition de la dernière chance pour la génération actuelle. « C’est en réalité une des dernières chances de l’équipe nationale de pouvoir faire un très bon tournoi parce que d’ici quatre ans, il y aura presque la moitié de l’équipe qui aura entre 33 et 35 ans. Là ça va devenir compliqué. On va devoir se renouveler avec une toute nouvelle génération. Aussi talentueuse ? Je ne sais pas. Ici, on est vraiment dos au mur. »