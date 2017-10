Bernard publie un message surprenant sur les réseaux sociaux: cet habitant de Tilleur recherche son fils de 14 ans devenu… voleur

Vendredi dernier, Bernard Brahy , un habitant de Tilleur de 32 ans, a publié un message pour le moins surprenant sur les réseaux sociaux. En effet, le trentenaire met en garde les internautes sur le comportement agressif de son fils, Tony, et de sa bande d’amis. Ceux-ci sont en effet, les principaux suspects d’une vague de cambriolages et de vols avec violence qui ont lieu aux alentours de l’arrondissement de Liège.

Tony est un adolescent de 14 ans qui a recommencé à vivre au domicile de son père, il y a tout juste dix mois. Orphelin de sa maman depuis six ans, le jeune homme s’est depuis lors quelque peu éloigné du droit chemin et a toujours eu beaucoup de mal avec l’autorité. Avant de renouer les liens avec son paternel, il a commis de nombreux délits. Le tout, avec une bande de copains pas très fréquentables. « Un jour, il est venu sonner à ma porte et m’a demandé mon aide parce qu’il risquait d’être placé en IPPJ. C’est mon fils, j’ai bien évidemment accepté », raconte Bernard Brahy, le papa de Tony.

> Pourtant, l’accalmie ne dure qu’un temps avant que son fils recommence les bêtises

> Le père se confie et est très inquiet pour lui.