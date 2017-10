Du neuf pour les grandes surfaces: plus de 100 nouveaux grands magasins d'ici 2020 et des projets pour chaque enseigne

M.SP.

Colruyt, Aldi, Carrefour, Lidl, Delhaize : les enseignes investissent toujours pour aller à la rencontre des souhaits des clients. De nouveaux magasins vont être ouverts et des rénovations menées dans les 3 ans à venir. Des lieux qui répondent à la demande des consommateurs : des magasins parfois plus petits, surtout mieux aménagés, avec des horaires d’ouverture plus larges (voir 24 heures sur 24). Signe que le client a changé ses habitudes.