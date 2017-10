Luis Pedro Cavanda: «Ça m'a fait plaisir d'être titulaire à droite»

Pour la première fois depuis son arrivée en bord de Meuse, Luis Pedro Cavanda a été titularisé au poste d’arrière droit, son poste de prédilection, en championnat. « Ça m’a fait plaisir d’être titulaire en championnat à droite, surtout qu’il y a la victoire au bout. Pour moi, c’était une sensation magnifique. On travaille dur, on a enfin montré ce qu’on fait à l’entraînement. On était présents sur tous les duels. C’est le Standard que tout le monde veut voir. On va continuer comme ça. »

L’ancien joueur de Galatasaray entend bien s’installer durablement à ce poste, lui qui ambitionne de faire partie du voyage en Russie avec l’équipe nationale. «J’y pense toutefois à cent pour cent. Si ce n’était pas le cas, je ne sortirais même pas de mon lit. Celui qui ne vit pas de rêve peut arrêter le foot directement…»

L’arrière liégeois a également donné son avis sur l’expulsion de Sébastien Pocognoli, survenue à l’heure de jeu. « Pour nous, il y a penalty. On dirait qu’il accroche le pied de l’arrière de Courtrai mais on dirait aussi qu’il se fait un croche-pied tout seul. »