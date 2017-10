Le boxeur Stephane Jamoye annonce sa retraite sportive

Le Liégeois Stephane Jamoye, 28 ans, a annoncé qu’il mettait fin à sa carrière de boxeur, samedi soir lors de la soirée de boxe organisée à la Prealle (Herstal).

« J’ai toujours donné le maximum », a-t-il déclaré très ému devant le public et au centre du ring. « J’ai été deux fois champion d’Europe, j’en ai perdu trois, j’ai disputé deux championnats du monde à Osaka au Japon et à Manchester. Ma carrière, faite de quarante combats a été très longue. J’ai fait d’énormes sacrifices, j’ai fondé une famille et vous savez comme moi qu’il est très difficile de vivre de son sport en Belgique. Je sens mes forces et ma motivation m’abandonner d’autant que mon métier de soudeur me prend du temps. Je ne veux pas livrer le combat de trop et vous décevoir. Ma carrière active s’arrête donc là mais je vais passer de l’autre côté des cordes et aider mes amis entraîneurs du GMG Cheratte dans leur tâche auprès des jeunes et donc les conseiller du mieux que je peux. »

Stephane Jamoye a livré 40 combats, en a gagné 32 et perdu 8 dont 5 par KO. Il avait étrenné sa licence de boxeur professionnel le 27 octobre 2007 (vainqueur par KO au 2e round du Hongrois Zsemberi). il était devenu champion d’Europe des coqs le 14 décembre 2012 à Herstal face au Britannique Lee Haskins et l’avait conservé le 9 mars suivant aux dépens d’un autre Britannique Ashley Sexton avant de le céder le 28 septembre 2013 déjà face à Guerfi. Il a aussi échoué dans la reconquête de la ceinture le 30 octobre 2015 contre le Britannique Ryan Ferrag.