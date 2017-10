Un Standard séduisant s'impose face à Courtrai, les deux équipes ont fini le match à dix (3-1)

Le Standard a obtenu sa troisième victoire en championnat cette saison dimanche après-midi en battant Courtrai 3-1 lors de la 10e journée de Jupiler Pro League. Rapidement menés au score suite à un but de D’Haene (10e), les Rouches ont bien réagi en renversant la situation avant la fin de la première période grâce aux buts d’Edmilson (12e) et d’Orlando Sa (22e et 45e). La deuxième période a été marquée par l’exclusion polémique de Sébastien Pocognoli pour une deuxième jaune due à une simulation vivement contestée par le latéral gauche liégeois.

La rencontre de Sclessin a été riche en émotions un départ compliqué pour le Standard. Courtrai a en effet trouvé le chemin du but dès sa première occasion. Kristof D’Haene profitait ainsi d’une passe d’Azouni dans le dos de la défense liégeoise pour se présenter devant Ochoa et gagner son face à face d’une frappe du gauche (10e). Hargneux, le Standard réagissait tout de suite et trouvait immédiatement l’égalisation grâce à Edmilson Jr. Le Belgo-Brésilien reprenait de volée un ballon repoussé par le poteau suite à un coup de tête maladroit vers son propre but de Makarenko (12e).

Les troupes de Sa Pinto parvenaient ensuite à prendre l’avantage grâce à Orlando Sa. Le Portugais plaçait le ballon au fond en reprenant facilement un ballon subtilement offert au vol par Mpoku. Sa terminait la deuxième période avec un doublé en trompant Kaminski après une belle passe en profondeur d’Agbo.

À dix suite à l’exclusion d’Azouni pour un tacle pied en avant sur Edmilson (37e), Courtrai ne parvenait plus à réagir et à inquéter l’arrière-garde liégeoise. Les Rouches ont eux aussi terminé la rencontre à dix suite à l’exclusion de Sébastien Pocognoli pour double carte jaune à la 62e. Celui-ci s’est effondré dans le rectangle suite à un contact présumé avec Atai. Luc Wouters est alors allé visionner la vidéo mais a estimé que le latéral gauche avait effectué une simulation. Après avoir signalé pendant de longues secondes qu’il avait bel et bien été touché, Pocognoli s’est finalement résigné à quitter le terrain extrêmement frustré.

Le Standard n’aura finalement pas de problèmes à terminer la rencontre à dix et récoltera logiquement les trois points. L’équipe de Ricardo Sa Pinto est 9e de Pro League avec 12 points alors que Courtrai est 13e avec 9 points.