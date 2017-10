Un homme placé sous mandat d'arrêt après la découverte d'armes à son domicile: sa compagne s'était plainte de violences conjugales

Un homme né en 1988 a été placé sous mandat d’arrêt, samedi soir, du chef de détention d’armes prohibées et de menaces à la suite d’une visite domiciliaire, à Vaux-sur-Sûre, dans un contexte de violences conjugales, a-t-on appris dimanche auprès du parquet du Luxembourg.

Sa compagne s’est présentée vendredi soir dans un poste de police de la région liégeoise pour y dénoncer le comportement violent de l’homme. Elle a expliqué avoir quitté le domicile du couple, avec son enfant, pour se réfugier chez ses parents à Liège après avoir été menacée avec une arme.

Son compagnon a été appréhendé dans la nuit de samedi à dimanche. Le dossier a été mis à l’instruction.

Une visite domiciliaire a été ordonnée et un petit arsenal a été trouvé : deux armes à feu, des munitions, une carabine à plombs et un coup-de-poing américain. L’homme a expliqué ne « jamais avoir été violent » avec sa compagne mais avoir parfois « haussé le ton ». Le parquet précise que l’individu est connu de la justice. Il a été condamné à Liège pour détention d’explosifs et devait remplir des conditions probatoires.