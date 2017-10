I.Za.

M ardi dernier, la directrice du centre de repos et de soins de Crisnée a contacté Sébastien, le fils d’une de ses patientes, qui a également dénoncé les conditions de vie dans l’établissement. Elle lui a expliqué ne plus vouloir prendre en charge le cas de sa maman. Une décision plutôt radicale, qui a tout de même permis au Flémallois de 19 ans de trouver un endroit plus approprié pour Idalie.