Premier League: Manchester City, avec De Bruyne double passeur, surclasse Stoke (7-2, vidéo)

Manchester City est seul en tête de Premier League après huit journées de championnat. Les ’Citizens’ ont en effet effectué une nouvelle démonstration de force en s’imposant 7-2 face à Stoke City samedi après-midi, profitant ainsi du faux pas de Manchester United contre Liverpool (0-0) plus tôt dans la journée. Kevin De Bruyne a joué 66 minutes et a un pied dans quatre buts mancuniens.

Le Diable Rouge a d’abord permis aux siens de faire le break en début de match avec deux passes lumineuses qui ont mis Walker et Sane dans les conditions de servir parfaitement Gabriel Jesus (17e) et Sterling (19e). Dominant dans la possession, City a ensuite fait 3-0 avec David Silva (27e) avant que Stoke ne relance le suspense grâce au but de Diouf (44e) et à l’auto-goal de Walker (47e). Les Citizens n’ont pas tardé à accélérer avec un De Bruyne en grande forme, auteur d’un premier assist pour Jesus (55e) et d’un second pour Sane (62e) juste après le beau but de Fernadinho (60e). Le rouquin de Drongen a ensuite été ménagé par Guardiola qui l’a remplacé par Gündogan (66e) avant que Bernardo Silva ne vienne complèter le festival avec un 7e but (79e). Sur la voie du retour, Vincent Kompany n’était pas encore disponible pour disputer cette rencontre. Au classement, l’équipe de Pep Guardiola (22 points) reste invaincue et devance de deux unités Manchester United.

#ManchesterCity mène 6-2 face à #StokeCity grâce au but somptueux de Fernandinho et au 2e assist de Kevin De Bruyne ! #PL #MCISTK pic.twitter.com/LatrXXnJ5o — VOOsport (@VOOsport) 14 octobre 2017

Quand l'adversaire ne peut que vous tirer son chapeau : encore un match exceptionnel de @DeBruyneKev ! 💪🇧🇪😈 https://t.co/S7MDToiwof — VOOsport (@VOOsport) 14 octobre 2017

La troisième position est occupée par Tottenham (17 pts), qui est venu à bout de Bournemouth grâce à un but de Christian Eriksen. Jan Vertonghen et Toby Alderweireld étaient titulaires en défense alors que Mousa Dembélé est encore en phase de revalidation suite à sa blessure à la cheville.