Il devrait s’affaiblir en tempête avant d’atteindre les côtes de l’Europe continentale, selon des prévisions météorologiques.

Ophelia, classée en catégorie 2 (sur une échelle de 5) avec ses vents atteignant 165 km/h, se trouvait vendredi matin à un peu plus de 1.000 km des Açores, et avançait à raison d’environ 11 km/h mais devrait accélérer dans les heures qui viennent, a annoncé le Centre américain des ouragans.

Les premières pluies pourraient atteindre les Açores dès samedi soir, a-t-il ajouté.

Selon Météo France, il se dirigera ensuite vers l’Europe continentale en se transformant «petit à petit en tempête classique» avant de toucher lundi l’Irlande, et marginalement la France.

«Les ouragans, qui sont des phénomènes tropicaux, quand ils se dirigent vers le nord -- ce qui est un peu inhabituel-- vont être déstructurés (...) et prendre une forme plus classique de tempête comme on en connaît à nos latitudes par exemple en hiver», a expliqué Jérôme Lecou, de Météo-France, prévoyant malgré tout des «vents extrêmement violents» sur la côte ouest de l’Irlande.

«Il va se diriger vers la pointe sud-ouest de l’Irlande et va toucher l’Irlande lundi 16 octobre avec des vents qui seront au stade de la tempête: on aura des vents moyens autour de 100 km/h et des rafales de vents qui pourront être comprises entre 130 et 150 km/h», a ajouté le prévisionniste.

La France restera «globalement à l’écart du phénomène», avec des rafales entre 80 et 100km/h sur la pointe du Finistère et une forte houle lundi soir, soit «rien d’exceptionnel», a encore indiqué le prévisionniste.

La tempête devrait ensuite longer la côte ouest de l’Irlande et se diriger vers les îles Shetlands en s’affaiblissant encore «un peu plus».