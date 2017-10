Johnny, parti vivre dans les Caraïbes grâce au chômage belge, n'est pas le seul fraudeur de ce type: 17.000 cas en 2016!

Johnny avait décidé de quitter la pluie belge pour s’installer sous le soleil de la République dominicaine… en finançant partiellement cette nouvelle vie avec les allocations de chômage. Si tous les fraudeurs ne sont pas aussi spectaculaires, les autorités ont « serré » l’an dernier plus de 17.000 personnes coupables de fraude au domicile ou d’infractions en termes de cumuls…

En décembre 2014, l’ex-épouse du quadragénaire liégeois s’était présentée à la police afin de déposer plainte pour non-paiement de pension alimentaire. Elle avait expliqué que son ex était toujours domicilié en Belgique, mais qu’avec sa compagne, chômeuse tout comme lui, ils vivaient, depuis janvier 2014, en République dominicaine.

Les histoires aussi spectaculaires sont rares. Dans un autre registre, il y a cette habitante de Lasne qui percevait des allocations de chômage depuis des années alors qu’elle était escort girl et propriétaire d’immeubles à Bruxelles. Le tribunal correctionnel du Brabant wallon l’a condamnée à six mois de prison assortis d’un sursis total, à une amende ferme de 6.000 €, et a ordonné la confiscation d’un montant de 110.405 €.

Mais l’histoire de Johnny n’est pas unique. Si les histoires aussi spectaculaires sont rares, les cas de fraude au chômage sont bien plus nombreux chaque année et plus « banals ».

