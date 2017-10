Luc Trullemans annonce l'arrivée de l'ouragan «Ophélia» sur l'Europe: des effets attendus sur la Belgique

On le savait depuis quelques jours, cette fois c’est officiel : l’ouragan Ophélia se dirige bien vers l’Europe. Luc Trullemans l’annonce, la tempête tropicale devenue un véritable ouragan de catégorie 2/5 va toucher l’Europe Occidentale. Et affectera la météo du continent. Notamment chez nous où les températures estivales seront au rendez-vous.

Cela fait maintenant quasi une semaine que nous surveillons le développement d’une tempête tropicale assez atypique nommée « Ophélia » au sud-ouest des îles Açores.

Cette tempête tropicale est devenue depuis quelques jours un véritable ouragan de catégorie de catégorie 2/5 avec des vents de vitesse moyenne atteignant, ce vendredi, 165 km/h et des rafales avoisinant 190-200 km/h autour de son centre et qui se déplacera, ce week-end, en direction du nord-est vers les régions maritimes entre les Açores et le Portugal.

L’arrivée de ce système sur le proche océan jouera un rôle primordial sur la météo européenne en agissant comme une réelle pompe à chaleur amenant un air subtropical exceptionnellement chaud en provenance du Sahara et de l’ouest du Bassin méditerranéen sur la France, le sud des îles britanniques et nos régions.

En plus l’anticyclone qui se développe actuellement sur l’Autriche et qui s’étendra dimanche et lundi de la Méditerranée occidentale au nord des Balkans, contribuera à une météo très lumineuse en asséchant l’air en altitude avec beaucoup de soleil !

Au niveau des températures, l’Espagne qui sera située aux premières loges de l’invasion chaude, connaîtra des températures de 30 à 35º et la France enregistrera, elle, également des valeurs estivales entre 25 et 30º sur sa moitié sud !

Enfin, notre pays tout comme la moitié nord de la France profiteront également de températures diurnes anormalement élevées qui varieront entre 20 et 25º soit environ 8º de plus que les normales de la mi-octobre.

Cette situation post-estivale anormalement chaude perdurera jusqu’à lundi mais nous devrions encore observer d’agréables températures jusqu’à mercredi prochain avec des maxima restant entre 15 et 20º selon les régions.

Pendant toute cette période il fera encore sec mais le ciel devrait se voiler un peu plus en milieu de semaine prochaine avec l’arrivée de pluie pour jeudi et vendredi prochain.

Quant à l’ouragan « Ophélia », qui arrivera, dans sa course vers le nord, au-dessus d’eaux océaniques de moins en moins chaudes, il commencera à perdre de son intensité après avoir touché l’Irlande en se déplaçant vers l’ouest de l’Ecosse et la Mer de Norvège sans avoir aucune influence néfaste sur notre climat…