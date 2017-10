Incroyable: faute de personnel, un détenu est conduit par l'aumônier au Palais de Justice de Charleroi! Il a maintenant disparu dans la nature…

Un détenu qui doit comparaître devant le tribunal de la famille et qui n’y arrive jamais : l’histoire a fait le tour du Palais de Justice de Charleroi. Ce mercredi, Romain, un jeune Carolo de 25 ans, n’est pas venu en fourgon cellulaire comme il se doit, il a été confié aux bons soins de son aumônier… qui l’a déposé devant la porte du palais de justice vers 8h30. Depuis, disons que Romain a disparu dans la nature.

Un procès qui doit être reporté parce que le détenu n’a pas été extrait de sa prison faute de personnel… C’est ce qui est arrivé à plusieurs reprises à Romain. L’homme est détenu à la prison de Saint-Hubert où il purge une peine de deux ans de prison pour vol avec violences. Il a, depuis lors, fait une demande au tribunal de la famille de Charleroi pour que sa fille lui soit amenée à la visite une fois par mois. La comparution personnelle étant obligatoire devant la juridiction familiale, l’affaire avait déjà dû être reportée.

Mais cette fois, les nouvelles étaient bonnes : le détenu était signalé « extrait » et même parti depuis 7 heures du matin. Mais en fin de matinée, le gaillard ne se trouvait nulle part dans le Palais de Justice ! Renseignements pris auprès de la prison de Saint-Hubert, le manque d’effectifs et de cellulaires avait mené à une opération « débrouille » : Romain, sans menottes ni surveillance particulière, avait été confié aux bons soins de son aumônier. Celui-ci avait cueilli le détenu devant l’établissement pénitentiaire et l’avait déposé aux portes du palais de justice vers 8h30.

C’est ce que l’aumônier en personne est venu confirmer à la barre en fin d’audience : il s’attendait sans doute à ce que Romain réintègre la voiture et la prison. Raté.

> Que risque-t-il?

> Les détails de cette histoire incroyable sont à lire dans nos éditions digitales