Redaction avec agence

Un accident s’est produit vers 13h50 ce vendredi 13 octobre sur l’autoroute A17 dans le sens Tournai-Courtrai. Un tracteur de fauchage était en bord d’autoroute pour faire son travail. Il était suivi par un camion tampon, dont le but est de prevenir les automobilistes. Le chauffeur d’un camion de l’entreprise Vuylsteke a été distrait et a foncé de plein fouet dans le camion-tampon. On déplore deux blessés légers. Un camion de balisage et deux ambulances ont été dépêchés sur place.