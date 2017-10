Liège: quatre ans requis contre un Sérésien auteur d'une tentative de meurtre sur son frère

Le parquet a requis vendredi, devant le tribunal correctionnel de Liège, une peine de 4 ans de prison contre un Sérésien âgé de 34 ans, suspecté d’avoir commis une tentative de meurtre sur son frère âgé de 37 ans. Les deux hommes étaient en conflit depuis plus d’un an.

Les deux frères étaient en conflit à la suite de la jalousie engendrée par une femme devenue la maîtresse de l’un d’eux. Depuis plus d’un an, les deux frères s’invectivaient régulièrement et proféraient des menaces de mort. De nombreuses plaintes avaient été déposées à la suite de scènes de violences.

La confrontation avait dérapé en mai 2014 lorsque le frère âgé de 34 ans avait fait feu à deux reprises en direction de celui âgé de 37 ans. Les faits s’étaient déroulés à la sortie d’un café de Seraing. Le tireur avait été emprisonné durant trois mois. C’est au cours de cette incarcération que les deux frères et leur famille avaient réalisé la gravité de la situation et avaient renoué avec un climat familial sain.

Les deux prévenus se sont présentés de nouveau unis par des liens fraternels devant le tribunal, l’un pour répondre d’une tentative de meurtre et l’autre pour répondre de menace verbale. Ils ont minimisé les conséquences de leur dispute et ont considéré qu’il s’agissait d’une simple scène d’énervement.

Le parquet a requis une peine de 4 ans de prison avec sursis éventuel contre l’auteur de la tentative de meurtre et une peine de 6 mois contre son frère. La défense du tireur a contesté l’intention homicide. Les deux prévenus ont sollicité des peines de travail.

Le jugement sera prononcé le 27 octobre.