Vers 9H45 ce matin, des employés des cuisines du bâtiment qui abrite le siège du conseil des ministres européens ont été intoxiqués par un mélange de produits chimiques. Le plan médical d’urgence a été déclenché. Les pompiers et la police sont sur place.

Entre 15 et 20 personnes ont été intoxiquées ce vendredi matin par un mélange de produits chimiques dans la cuisine du bâtiment du Conseil européen, Juste Lipse à Schuman. L’alerte a été donnée vers 9h45. « Les personnes souffrent de picotements aux yeux et des vomissements », nous a précisé le porte-parole des pompiers, Pierre Meys. « On ne connaît pas encore l’origine du produit », ajoute-t-il.

Le plan d’urgence médicale a été déclenché et la Team Anti-Gaz a été dépêchée sur place. Les premières victimes ont été transportées dans des hôpitaux de Bruxelles.