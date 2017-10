Accident pont de Longdoz à Liège: le quai fermé vers Maestricht

On ne connaît pas encore les détails de cet accident mais il provoque de sérieux embarras de circulation pour tous les véhicules qui traversent Liège vers Maastricht en empruntant le quai de la Dérivation. Le tunnel sus le pont du Longdoz est fermé et la circulation est déviée par le pont du Longdoz et le pont Kennedy vers les quais de la rive gauche de la Meuse.

Il semble que les constatations d’usage soient bientôt terminées, on estime que le tunnel pourra être rouvert à la circulation vers 9h30-10h.