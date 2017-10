Ciney: braquage au couteau dans le night shop «Tôt ou Tard»!

Le magasin de nuit « Tôt ou Tard » de Ciney a été braqué hier soir, aux alentours de 19h. Le voleur a menacé le vendeur du magasin avec un couteau de cuisine et est reparti avec un butin de quelques centaines d’euros. Son arme a été retrouvée par la police.

Ce jeudi soir, vers 19h, un braquage a eu lieu au magasin de nuit « Tôt ou Tard », situé rue du Centre à Ciney.

Un individu s’est présenté seul à l’entrée du magasin, s’est fait ouvrir la porte. Il a veillé à dissimuler son visage sous une capuche avant de demander le contenu de la caisse au vendeur.

Le braqueur l’a menacé avec un couteau de cuisine. Il se serait enfui à bord d’un véhicule et est reparti avec l’argent de la caisse. « On vide le contenu de la caisse à chaque changement de shift, donc il ne devait pas y voir plus de 500 ou 600 euros », explique une vendeuse.

« Ça ne nous arrive pas souvent. Dans la région, c’est plutôt rare. C’est mon collègue qui travaillait ce jeudi soir. Heureusement, il n’a pas été blessé, juste menacé. Ça ne m’est jamais arrivé. Ça doit être quand même choquant… La police a retrouvé le couteau donc ils sont sur une piste. »