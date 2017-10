Super Nintendo Classic Mini: Mini console... super nostalgie! (Vidéo)

Comme moult joueurs dans la trentaine, la Super Nintendo a marqué ma jeunesse. En déballant la version Classic Mini lancée ce 29 septembre pour environ 90 €, me voilà projeté 25 ans en arrière. Sauf qu’ici, tout est simplifié.

Outre le format lilliputien, je trouve un câble HDMI pour l’image, un cordon USB pour l’alimentation et 21 jeux préinstallés. Je verse une larme à l’idée de ne pouvoir ni insérer de cartouche ni en éjecter avec le bouton poussoir désormais factice. Mais les titres de cette version 2.0 ont largement de quoi m’occuper en faisant vibrer mon petit cœur nostalgique. Je me jette sur « Super Mario Kart », premier du nom.

C’est aussi fun et épuré que dans mon souvenir. Et ça file toujours un peu mal au crâne à force de tournoyer en bazardant des carapaces. Dieu que c’est bon ! Le plaisir ne retombe pas lorsque je retrouve « Zelda », les « Super Mario World » ou encore « Donkey Kong Country » et l’inédit « StarFox 2 ».

Autant de pépites qui n’ont rien perdu malgré les pixels et les années. Parmi les nouveautés, je profite de la fonction « replay » avec laquelle on peut revenir jusqu'à cinq minutes en arrière depuis sa dernière sauvegarde. De quoi esquiver d’infernaux game over.

Je constate aussi que Nintendo a appris de ses erreurs avec la NES Classic Mini. Car cette Super NES s’accompagne de deux manettes aux câbles assez longs pour ne pas devoir jouer les genoux dans la télé. Et Big N a annoncé prévoir suffisamment de stocks pour éviter la pénurie rencontrée à la sortie de sa première Classic Mini. Une console qui regarnira d’ailleurs les rayons l’été prochain. C’est l’autre bonne nouvelle de cette rentrée !