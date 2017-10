Météo: malgré encore beaucoup de nuages, on atteindra les 20 degrés avant un week-end estival

Le temps sera sec ce vendredi après la bruine matinale, avec quelques éclaircies. Il fera provisoirement nuageux l’après-midi. Les maxima iront jusqu’à localement 20 degrés. Le week-end sera ensuite chaud et ensoleillé.

Ce vendredi, la nébulosité sera variable avec toutefois un risque d’un peu de brouillard en Ardenne. Le temps restera sec mais, en cours de journée, la nébulosité augmentera et les champs nuageux deviendront plus nombreux. En fin d’après-midi, les éclaircies se développeront à nouveau à partir de l’ouest.

Les maxima oscilleront entre 15 et 18 degrés en Ardenne et autour de 19 à localement 20 degrés en basse Belgique. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest. A la mer, il sera modéré à parfois assez fort avec des rafales jusqu’à 45 km/h.

Cette nuit, le temps sera sec avec un ciel qui deviendra progressivement peu nuageux sur l’ensemble des régions. Par la suite, de la brume ou du brouillard pourront se former dans les vallées ardennaises. Les minima seront compris entre 8 et 13 degrés.

Samedi, la journée débutera souvent sous la grisaille, puis le soleil s’imposera rapidement sur la plupart des régions mais probablement un peu plus difficilement dans le nord du pays et en région côtière. Mais dans tous les cas, le temps demeurera sec. Les maxima avoisineront les 17 ou 18 degrés en Ardenne, 19 degrés à la côte et 21 ou 22 degrés dans le centre.

Dimanche et lundi, nous conserverons un temps généralement ensoleillé et chaud pour la saison. Les maxima seront en effet proches de 22 ou 23 degrés dans le centre du pays.