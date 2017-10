Scandale près de Mons: un chat exhibé comme trophée

La photo a suscité l’indignation ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Celle-ci semble avoir été prise à l’issue d’une partie de chasse. Le protagoniste y montre ostensiblement deux animaux à qui l’on peut supposer qu’il vient fraîchement d’enlever la vie. Dans sa main gauche, un coq faisan et dans sa droite… un chat !

Le cliché a déclenché la colère des défenseurs de la cause animale.

Il n’en fallait pas davantage pour déclencher la colère des défenseurs de la cause animale. Le chasseur qui, depuis la publication du cliché par un de ses amis, est la cible d’insultes et d’attaques, a publié une vidéo dans laquelle il tente de se dédouaner. Celui qui se dit dépassé et traumatisé par toute cette histoire prétend avoir seulement ramassé la pauvre bête alors qu’elle venait de se faire heurter par une voiture.

Mais une habitante de Roisin près de Mons est convaincue d’avoir reconnu son propre chat disparu deux mois auparavant. La propriétaire du félin est très choquée par cette découverte.