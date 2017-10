La fille de Patrick Vanderlinden, le bourreau de Louise, décrit un véritable monstre: «Mon père est un pervers récidiviste»

Nous l’appellerons Justine car elle ne souhaite pas être connue ou reconnue. Elle est l’une des trois filles de Patrick Vanderlinden, cet individu qui a tué Louise, 23 ans, dans son kot de Liège en l’étranglant puis en l’achevant d’un coup de couteau. Elle décrit un véritable monstre qui a plongé ses proches en enfer, et cela durant des années, entre coups et agressions sexuelles.

Quand elle a appris les faits terribles commis à Liège par son père, Justine n’a pas du tout été surprise : « Mon père est, ni plus ni moins, un pervers violent et récidiviste, quelqu’un de dangereux. »

Depuis plusieurs années, elle n’a plus aucun contact avec son père : « Voici peu encore, une de mes sœurs m’a dit qu’il avait changé, qu’il était devenu gentil, que je pouvais le recontacter comme elle. J’ai bien fait de ne pas bouger. »

Au sujet de son enfance, la fille de Patrick Vanderlinden se souvient d’un père violent et buveur : « J’étais petite encore mais je me rappelle très bien des raclées données à notre mère et aux autres membres de la famille. »

> Retrouvez l’interview exclusive de la fille de Patrick Vanderlinden dans nos éditions digitales.

> Viols et attentats à la pudeur : l’effroyable passé judiciaire du bourreau de Louise.