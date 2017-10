C’est en décembre 2014 que l’ex-épouse du quadragénaire s’était présentée aux services de police afin de déposer plainte pour non-paiement de pension alimentaire. À l’occasion de son audition, elle avait expliqué que son ex était toujours domicilié en Belgique, mais qu’ils vivaient tous les deux, depuis janvier 2014, en République dominicaine. Puisqu’ils étaient chômeurs, les services de police avaient informé l’Onem, qui avait mené une enquête.

Celle-ci avait révélé qu’au moment de partir tous les deux pour « changer de vie », Johnny (photo) et son ex étaient encore domiciliés en Belgique, à des adresses différentes. Elle était chômeuse depuis octobre 2013, et lui depuis avril 2014.

