Liège: le marché couvert cartonne et va s'agrandir! (photos et vidéo)

Après une période difficile, le Marché de Liège a bien redressé la barre. Le secteur agro-alimentaire a le vent en poupe et le Marché aussi !

Inauguré en 1964 à Droixhe, le Marché matinal de Liège était alors un centre de distribution moderne et performant qui alimentait en produits frais tous les grossistes de Liège et environs.

Mais l’avènement des grandes surfaces avec leur propre logistique a changé la donne dans les années 80. Les marchands désertent les lieux et la moitié des bâtiments sont inoccupés.

« Sous l’impulsion d’un nouveau conseil d’administration et de personnes déléguées à la gestion journalière, un vent nouveau a soufflé sur le Marché en 2013 », précise William Heynen, le directeur du Marché.

Et fort de ce succès, la société coopérative du Marché de Liège a lancé une deuxième phase d’investissement en 2015.

« A nouveau 400.000 € ont été investis avec l’aide de la SRIW et une vingtaine de locaux ont encore été rénovés. Et pour la première fois depuis 40 ans, la situation financière du Marché est devenue bénéficiaire », se félicitent William Heynen et Luc Gillard, le président du conseil d’administration.

