Voici pourquoi le prix du beurre explose

On a atteint ces derniers mois des sommets en matière de prix du beurre . Il a doublé en un peu plus d’un an. Mais on note une tendance à la baisse depuis le début du mois. Pas énorme mais plutôt rassurante.

Le prix du beurre s’est envolé ces 18 derniers mois : sa cotation a pratiquement triplé et dans les magasins on le paie à présent deux fois plus cher. Quelle en est la raison ? Tout simplement à cause d’un déséquilibre entre l’offre et la demande.

> Il y a d’abord eu la crise laitière.

> Dans le même temps, la demande de beurre sur le marché mondial a explosé.

> Il s’agit cependant d’une situation qui semble transitoire. Le prix du litre de lait a repris des couleurs.