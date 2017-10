Des chercheurs belges découvrent l'origine du mélanome, cancer de la peau le plus mortel

L’équipe a découvert que les cellules qui produisent les pigments, les mélanocytes matures, sont à l’origine de ces tumeurs. Cette découverte devrait permettre une détection plus précoce de la maladie et laisse entrevoir la possibilité de traitements préventifs, souligne le communiqué.

La recherche, publiée dans la revue spécialisée Cell Stem Cel, retrace l’origine cellulaire du mélanome. La source de cette forme «fréquente et agressive de cancer de la peau dont l’issue s’avère bien souvent fatale» n’était en effet pas encore clairement connue.

Les chercheurs belges ont ainsi découvert que les mélanocytes matures - cellules qui pigmentent la couche supérieure de l’épiderme - étaient en réalité à l’origine de la maladie.

«Bien que ces cellules ne soient normalement pas en mesure de se diviser, elles commencent bel et bien à le faire de manière inattendue lorsqu’elles sont porteuses d’une mutation spécifique. Elles parviennent ainsi à se disséminer dans les couches supérieures de l’épiderme en un rien de temps», explique le communiqué.

Des lésions bénignes apparaissent et plus la maladie progresse, plus ces lésions vont pénétrer profondément dans la peau. Les mélanocytes perdent alors leurs propriétés caractéristiques, elles deviennent des «cellules immatures et cancéreuses».

Cette découverte devrait permettre, à terme, de détecter le cancer à un stade précoce et de mieux prévoir le comportement de la tumeur, souligne le communiqué. «Si la maladie peut être diagnostiquée dans sa phase la plus précoce, lorsque le mélanome atteint uniquement les couches supérieures de l’épiderme, une intervention chirurgicale simple offre de très grandes chances de guérison», ce qui offre davantage de chances aux patients. L’étude laisse également entrevoir la possibilité de mettre au point des traitements préventifs, même si leur développement prendra encore des années.

Pour le Pr Jean-Christophe Marine (VIB-KU Leuven), qui a dirigé cette étude, la recherche «souligne également l’importance des campagnes contre l’usage du banc solaire et une exposition excessive au soleil», les cellules à l’origine du mélanome se situant juste sous l’épiderme.