Gand – Standard (1-0): les Rouches gaspillent, les Buffalos les punissent et les Liégeois sont éjectés du Top 6

En fermeture de la 12e journée de Jupiler Pro League, le Standard s’est incliné 1-0 face à La Gantoise jeudi soir à la Ghelamco Arena de Gand.

Malgré la très nette victoire dans les chiffres et dans la manière face à Waasland-Beveren (5-0) le week-end dernier, le déplacement du Standard à Gand ce jeudi soir s’annonçait compliqué pour les Rouches. Les Flandriens restaient sur deux défaites douloureuses, au Shakhtar Donetsk en Europa League (5-0) puis à Eupen en championnat (3-2), et voulaient se remettre dans le sens de la marche. De plus, les hommes de Hein Vanhaezebrouck n’avaient pas encore perdu un seul point en championnat cette saison dans leurs installations.

Les Rouches, qui se déplaçaient sans Dossevi, toujours blessé, comptaient en tout cas sur leur duo Sá-Belfodil en attaque. Par rapport au match précédent, Raman et Goreux quittaient l’équipe, et Aleksandar Jankovic mettait en place un système à trois défenseurs. Du côté gantois, Thoelen remplaçait Rinne dans le but, qui venait d’encaisser 8 buts en deux matches.

À la 4e minute de jeu, l’arbitre annulait déjà un but pour le Standard. Trebel contrôlait un long ballon et se retrouvait devant le portier gantois, qui sortait dans ses pieds sans faire de faute. Cependant, Thoelen ne captait pas directement le cuir des mains mais finissait par poser son gant sur le ballon, contre le sol. Trebel tentait toutefois opportunément de marquer dans le but vide alors que le cuir était arrêté, et son goal était logiquement annulé par Monsieur Vertenten.

Le match était indécis et équilibré, mais les occasions nettes étaient toutefois rares. Les beaux mouvements des deux équipes ne trouvaient pas de conclusion. Edmilson aurait pu ouvrir le score pour les Liégeois à la demi-heure de jeu, mais sa frappe, excentrée, était déviée par Thoelen.

Finalement, les deux équipes rentraient au vestiaire sur ce score logique de 0-0, dans une mi-temps pauvre en occasions où les deux équipes se sont neutralisées.

La seconde période débutait sur les mêmes bases que la première, avec deux équipes bien en place. Edmilson se procurait toutefois une belle occasion sur un long ballon, mais au lieu de tenter une reprise de la tête en première intention, l’attaquant contrôlait le cuir du pied qui était finalement dégagé par le portier gantois.

Les Rouches prenaient tout doucement l’ascendant sur leurs adversaires, et peu après l’heure de jeu, Orlando Sá manquait d’ouvrir le score. Avec Belfodil en pivot, l’attaquant portugais était lancé face à Thoelen, mais son tir de l’extérieur du pied était trop croisé et passait à côté.

Les Liégeois étaient punis quelques instants plus tard, car c’est bien les Gantois qui ouvraient le score sur une phase arrêtée. Sur un corner, une reprise de la tête puissante de Coulibaly trompait Gillet (1-0, 71e).

Les Rouches ne baissaient cependant pas les bras, et Edmilson touchait même le poteau sur une frappe excentrée dans le grand rectangle. Gand manquait toutefois de doubler son avantage à dix minutes du terme, sur un nouveau corner, mais la reprise de Neto passait de peu à côté du but liégeois.

En fin de match, Emond, monté au jeu, ratait l’égalisation. Fai centrait pour l’attaquant, seul devant le but, mais ce dernier ne cadrait pas sa reprise du pied droit.

Avec cette victoire (1-0), Gand réintègre le Top 6 au classement et se classe en 5e position avec 21 points, tandis que le Standard chute à la 7e place avec 19 unités.