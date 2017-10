Vanhaezebrouck avant Malines-Anderlecht: "Cela va peut-être prendre un peu de temps pour avoir les meilleures sensations"

Le nouvel entraîneur d’Anderlecht Hein Vanhaezebrouck veut un football offensif, a-t-il annoncé ce jeudi en conférence de presse à la veille du match à Malines. Après la trêve internationale, les joueurs sont-ils prêts ? « A Anderlecht, les joueurs savent tout faire, a-t-il expliqué. Mais ça va peut-être prendre un peu de temps pour avoir les meilleures sensations ». « Si on gagne à Malines, ce sera uniquement grâce aux joueurs car ça ne fait que deux joueurs que j’ai mon groupe au complet. », a-t-il poursuivi. Le coach ne dispose en effet de l’entièreté de son groupe que depuis deux jours.

L’ancien coach gantois pose ses priorités. En opposition à René Weiler il souhaite la possession de balle « car ça peut permettre aux très bons joueurs de mieux s’exprimer. » Avec combien de défenseurs ? « On verra demain. Je peux juste dire que Spajic et Sowah sont out pour ce match. Tout comme Najar qui ne reviendra pas avant le mois de décembre. Tous les autres seront prêts. »