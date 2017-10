Le temps sera sec avec des éclaircies d’abord assez larges jeudi après-midi, selon les prévisions de l’IRM.Au fil des heures, les nuages s’épaissiront mais il fera sec sur l’ensemble des régions. Les maxima oscilleront entre 12 et 15 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse et entre 15 et 17 degrés ailleurs. Le vent d’ouest puis d’ouest à sud-ouest sera modéré.

Jeudi soir, le ciel deviendra partiellement nuageux. Durant la nuit, des champs nuageux arriveront à partir de la frontière française. Un peu de bruine pourra parfois toucher le sud du sillon Sambre-et-Meuse, mais les autres régions devraient conserver un temps sec. Les minima varieront entre 9 et 13 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur sud-ouest.

Vendredi matin, des nuages bas et des bancs de brouillard seront encore présents au sud du sillon Sambre-et-Meuse, mais le temps sera généralement sec. En plaine, les éclaircies seront généreuses. Au fil des heures, des champs nuageux se formeront sur de nombreuses régions, mais le temps demeurera sec. En fin d’après-midi, le ciel s’ouvrira à nouveau à partir de l’ouest. Les maxima en hausse varieront entre 15 et 18 degrés sur le relief et entre 19 et localement 21 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest sera faible à modéré dans les terres, et modéré à parfois assez fort au littoral, avec des pointes de 45 km/h.

Vendredi soir et la nuit suivante, le ciel, d’abord partagé entre éclaircies dans le nord-ouest et nuages dans le sud-est, se dégagera graduellement sur tout le territoire. De la brume et du brouillard pourront se former en seconde partie de nuit dans les vallées ardennaises. Les minima seront compris entre 8 et 13 degrés, sous un vent s’orientant au secteur sud à sud-ouest et devenant généralement faible.

Samedi, la journée débutera parfois sous la grisaille, mais rapidement le soleil s’imposera sur la plupart des régions. Quelques champs nuageux pourront toutefois dériver dans le nord du pays, mais le temps demeurera sec. Les maxima avoisineront les 17 ou 18 degrés en Ardenne, 19 degrés à la côte et 21 ou 22 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest.