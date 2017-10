Météo: la douceur revient progressivement avant des températures estivales pour le week-end

De faibles pluies seront temporairement encore possible sur l’est ce jeudi matin. Ailleurs, le temps sera sec et la nébulosité variable à abondante. Puis rapidement, le temps deviendra sec avec quelques éclaircies également sur l’est du pays.

Les maxima oscilleront entre 12 ou 13 degrés en Hautes Fagnes et 16 ou 17 degrés en plaine. Le vent sera modéré d’ouest et plus tard, il s’orientera au sud-ouest en faiblissant progressivement.

Il y aura encore quelques éclaircies en soirée, mais en cours de nuit, les nuages se feront plus nombreux. Le temps restera pratiquement sec. Minima de 8 ou 9 degrés en Hautes Fagnes et 13 degrés à la mer. Vent faible à modéré de sud-ouest.

Vendredi, ciel sera partagé entre champs nuageux et quelques éclaircies. Sur le sud, la visibilité pourrait être limitée par du brouillard le matin. Les maxima seront compris entre 15 degrés en Hautes Fagnes et 19 ou 20 degrés en plaine. Le vent sera modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur sud-ouest.

Samedi, il fera très doux pour la saison avec des maxima de 18 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne à 21 ou 22 degrés ailleurs. Dimanche et lundi, le temps sera sec, très ensoleillé et chaud, avec des maxima jusque 22 ou 23 degrés sous un vent faible à modéré de sud.